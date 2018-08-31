Пензенская делегация вернулась из Орловской области

Чтобы обменяться опытом и наладить деловые связи, пензенская делегация из 120-ти человек во главе с губернатором посетила Орловскую область. Стороны провели несколько встреч и обсудили направления сотрудничества. На месте событий работала и съемочная группа телеканала «Экспресс».

Главы двух регионов встречались не впервые. Этот визит пензенской делегации - ответный. По словам Ивана Белозерцева, у Орловской области есть большой потенциал, в том числе - для сотрудничества в различных сферах с Пензенским регионом.

«Мне очень хотелось приехать на мою родную землю с коллегами и министрами, бизнесменами, работниками культуры, чтобы они посмотрели, как она развивается», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Напомним, делегация из Орла приезжала в мае. Как итог - за сотни километров от Пензенского региона активно внедряются пензенские наработки.

«Посетив целый ряд современных предприятий Пензенской области, мы сделали выводы с точки зрения открытия межрегионального кластера по приборостроению. Абсолютно убежден, что в рамках двустороннего диалога, визита мы сможем показать и наши результаты», - рассказал врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Совместное заседание кабинета министров двух областей - это, пожалуй, единственное официальное совещание за всю поездку.

Главная цель - увидеть все собственными глазами. На своей малой Родине в городе Ливны Иван Белозерцев принял участие в церемонии открытия нового корпуса местной гимназии, которую когда-то окончил сам. Трехэтажный пристрой рассчитан на 330 мест и позволит ликвидировать в учреждении вторую смену.

Представителям Пензенского региона показали придомовые территории, а также центральные улицы и парковые зоны, которые отремонтировали по программе «Формирование современной городской среды». Проект, знакомый и пензенцам, в Орловской области реализуют на протяжении трех лет.

«Небо и земля, конечно, по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас больше возможностей у власти, государства», - отметил Иван Белозерцев.

Делегация побывала на одном из ведущих в России заводов по производству насосного оборудования и в филиале крупной мясной компании. Агропромышленный комплекс - одна из важнейших отраслей экономики Орловской области. По объемам производства основных видов сельхозпродукции регион занимает лидирующие позиции в России.

«Мы видим, какими бурными темпами развивается сельское хозяйств, что, несмотря на редкость дождей, очень хороший урожай, они используют современные технологии. Сюда нужно приехать агрономам, руководителям хозяйство, которые занимаются растениеводством, животноводством, чтобы изучить опыт Орловской области», - сказал губернатор.

Пензенцы приняли участие и в мемориальных акциях. Во время поездки стороны не раз замечали, что дружественные отношения между Орлом и Пензой начали складываться еще в годы Великой Отечественной войны, когда на Сурскую землю с Орловщины эвакуировали несколько предприятий и социальные объекты.