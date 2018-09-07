Пензенская делегация в Москве изучает цели развития экономики

В Москве проходит ежегодный форму, посвященный обсуждению национальных целей и стратегических задач развития экономики России на ближайшие шесть лет. Участие в нем принимают и представители Пензенской области.

В центральном выставочном зале «Манеж» собрались представители федеральной и региональной власти, бизнеса, эксперты в сфере экономики и другие специалисты.

Основная тема - механизмы достижения целевых показателей, обозначенных майским указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сообщает пресс-центр облправительства.

Пензенскую область на мероприятии представляют первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Кулинцев, министр финансов области Любовь Финогеева и начальник отдела проектной деятельности облправительства Александр Абрашкин. Они работают на площадках «Механизмы реализации стратегии пространственного развития Российской Федерации с учетом национальных целей и стратегических задач развития» и «Проектный подход в государственном управлении: опыт, проблематика и перспективы».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».