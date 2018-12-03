Пензенская делегация в Китае обсудила с послом инвестиционные проекты

3 декабря в рамках рабочего визита в Китай губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и советник-посланник посольства Российской Федерации в КНР Иван Желоховцев обсудили вопросы развития межрегионального экономического и гуманитарного взаимодействия и увеличения экспортных поставок продукции пензенских предприятий.

Глава региона доложил посланнику о достижениях агропромышленного комплекса Пензенской области, объемах производства растениеводческой и животноводческой отраслей, выпускаемой продукции, реализуемых инвестиционных проектах, а также о сложившихся на данный момент направлениях сотрудничества с представителями китайской стороны, сообщили в пресс-центре облправительства.

«С 2001 года на межрегиональном уровне действуют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с пятью китайскими провинциями. В настоящее время Пекинской электротехнической компанией «Чжуннэнда» на территории нашего региона реализуется проект по строительству двух агропромышленных комплексов: выращивания грибов и переработке сельскохозяйственных культур. Кроме того, с 2016 года продолжается работа по созданию российско-китайского сельскохозяйственного парка. Проект предусматривает деятельность в сфере растениеводства. Речь идет о выращивании кукурузы и подсолнечника с последующим открытием птицеводческого комплекса», - рассказал Иван Белозерцев.

В настоящее время импортно-экспортные отношения Пензенской области с Китаем развиваются довольно интенсивно. Больше всего регион импортирует оборудование, текстиль, электронику. В структуре пензенского экспорта в Китай наибольший вес имеют зерно, сахар и кондитерская продукция.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности реализации на территории региона новых инвестиционных проектов и повышения доли пензенского экспорта в КНР, пишет ИА «Пенза-Пресс».