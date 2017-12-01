01 декабря 2017, 13:08Общество Пензенская делегация участвует в съезде моногородов в Москве В Москве проходит ежегодный форум на базе школы управления в «Сколково». В его работе принимают участие заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев, а также представители моногородов Заречный, Сердобск, Никольск и Мокшан.

На форуме подводят и анализируют предварительные итоги приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», сложности, которые возникают в ходе ее реализации, а также вопросы создания в моногородах территорий опережающего социально-экономического развития. Участники съезда знакомятся с лучшими муниципальными практиками, обсуждают планируемые в 2018-2019 годах меры поддержки моногородов.

В рамках съезда состоялась пленарная сессия «Подводя итоги – проектируем будущее» под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова. Кроме того, руководитель программы Ирина Макиева рассказала о результатах, которых удалось достичь за последний год.

«В ходе пленарного заседания участники съезда также обсудили конкретные меры, направленные на изменение социальной и предпринимательской среды в монопрофильных муниципальных образованиях, другие актуальные темы развития моногородов», - сообщает пресс-центр правительства области.

Напомним, что в Пензенской области в приоритетную программу «Комплексное развитие моногородов» включены четыре моногорода: Заречный, Сердобск, Никольск и Мокшан. За два последних года в них создано порядка 1700 временных и постоянных рабочих мест.

Чтобы развивать моногорода, осуществляются меры поддержки здравоохранения, образования, содержания дорог, создания комфортной городской среды, развития малого бизнеса. В рамках проекта подписано генеральное соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов, сформированы и обучены команды, управляющие проектами развития, созданы управляющие советы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/ekonomika/54322/

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