Пензенская делегация приняла участие в форуме моногородов России

На форуме в Тольятти обсудили будущее моногородов. В числе участников была и делегация от Пензенской области. В регионе четыре таких населенных пунктов. Сейчас их развитие - часть национального проекта «Малое и среднее предприятие», утвержденного президентом страны.

Для поддержки моногородов в скором времени появится новая государственная программа по инициативе президента России Владимира Путина. Ее содержание все заинтересованные лица обсудили на форуме моногородов России, прошедшем в Тольятти. Среди участников - министр экономического развития России Максим Орешкин. Свое видение будущего моногородов представила и пензенская делегация. В нашем регионе четыре таких пункта - Заречный, Мокшан, Никольск и Сердобск. Когда-то в них были градообразующие предприятия, которые обеспечивали работой большую часть местных жителей. Теперь в них планируют возродить активную экономическую жизнь.

Среди акцентов будущей программы - поддержка предприятий рублем, создание общественных пространств, финансирование строительства инфраструктуры вокруг объектов моногородов и, в первую очередь, социальных. Одноименное направление получит новые возможности на законодательном уровне и с точки зрения предпринимательства.

«В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2019 году моногорода получат средства для поддержки социальноориентированных субъектов малого и среднего бизнеса. Это произойдет в ближайшие месяцы, и мы будем возмещать затраты тем, кто помогает социальным категориям населения, занимается времяпрепровождением детей и всем, что связано с социальным предпринимательством», - рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

На поддержку малых и средних предприятий, у которых социальный профиль, и которые базируются в моногородах, из бюджета региона выделено 36 миллионов рублей. Еще один толчок к развитию - индустриальные парки. Экспертной комиссией Минэкономразвития России одобрены заявки на создание в Пензенской области двух индустриальных парков. Один из них, площадью 13 гектаров, появится в Сердобске. Там планируют производить металлоконструкции. На создание индустриального парка выделено 608 миллионов рублей.

«Он будет называться «Мастер». Резиденты уже сейчас могут подавать заявки для того, чтобы бронировать места», - сказал Сергей Капралов.

Еще один индустриальный парк появится в Пензе. Его специализацией станет мебельное производство, сейчас этот проект оценивается в 673 миллиона рублей. Ожидается, что создание мебельного кластера в областном центре позволит вывести эту отрасль на новый уровень развития по региону в целом.