Пензенская делегация посетила онкорадиологический центр в Балашихе

Представители Пензенской области во главе с министром здравоохранения региона Александром Никишиным изучили опыт онкорадиологического центра в Балашихе.

По словам главы министерства, задача визита - оценить возможность внедрения технологий центра на территории областного онкологического диспансера в Пензе.

«Главным образом нас интересует ПЭТ КТ (позитрон-эмиссионная томография), поскольку это передовой инновационный метод выявления злокачественных заболеваний, способный диагностировать 65% разновидностей рака. Он соединяет возможности компьютерных технологий и радиологии и помогает обнаружить опухоли размерами менее одного см. Этот метод является стандартным обследованием, без которого не приступают к лечению большинства онкологических болезней», - пояснил Александр Никишин.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, для населения Пензенского региона работает 31 первичный онкологический кабинет, семь первичных онкологических отделений и онкодиспансер. Общая мощность фонда круглосуточного стационара онкологической службы Пензенской области – 475 коек, а дневного стационара - 245.

Областной онкодиспансер нуждается в расширении занимаемых площадей. В ближайшие годы запланировано строительство корпусов, которые станут дополнительными площадками для внедрения новых технологий.

К 2024 году в Пензе планируется создать уникальный онкологический кластер. В нем сосредоточатся инновационные подходы, начиная от методов обследования и заканчивая технологиями лечения, пишет ИА «Пенза-Пресс».