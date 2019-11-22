Делегация из Пензы отправилась на съезд партии «Единая Россия»

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22 ноября 2019, 19:47Общество
Представители «Единой России» со всех регионов страны встретятся на 19 съезде партии. Они обсудят инициативы, которые вырабатывались на основе обращений от населения. В ежегодном съезде принимает участие и делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым. На месте событий работает корреспондент телеканала «Экспресс» Ольга Сайганова.
В первый день в столицу съезжаются делегаты со всей страны. Пензенскую область представляют 14 человек, среди них - депутаты всех уровней, члены молодежных объединений, медик из районного центра. Возглавляет делегацию губернатор Иван Белозерцев.
Главное событие - пленарное заседание с участием президента Владимира Путина и председателя правительства России, а также председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева пройдет 23 ноября здесь, на ВДНХ.
Пензенские делегаты приехали на съезд с опытом реальных дел - это восстановление монументов павшим воинам, помощь нуждающимся семьям, грамотная организация мобильных приемных, воспитание лучших дворовых тренеров.
О дальнейшем векторе развития партийных проектов более подробно - в следующих репортажах.
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