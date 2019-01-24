Пензенская библиотека запустила «машину времени»

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24 января 2019, 16:36Культура
Библиотека им. М.Ю. Лермонтова запустила проект к 80-летию региона – «Один день в истории Пензенской области» (0+).
Об этом на своей странице в соцсети рассказал зампред правительства региона Олег Ягов.
«За 80 лет в области произошло множество важных историко-культурных, образовательных и других событий. Мы хотим отразить наиболее важные и интересные из них, пытаясь создать единый облик горячо любимого края, богатого традициями и инновациями», - отмечают организаторы.
В специальном разделе на сайте библиотеки можно узнать, чем знаменателен каждый день в жизни региона. По словам главного библиотекаря Марины Сорокиной, реализовывать идею начали не так давно – в первые рабочие дни 2019 года.
«Мы берем десятилетие развития области и смотрим по газетам, какие события происходили в какой-либо день, выбираем самые значимые, оформляем и размещаем информацию на сайте. Получается своего рода календарь событий области. Работу с источниками начали на прошлой неделе, занимается ей Дмитрий Мурашов, ученый секретарь библиотеки», - пояснила женщина.
Пока запущенный календарь апробируется, вполне возможно, что в будущем (а проект планируется реализовывать весь 2019 год), в разделе добавятся фото-, видеоматериалы. Но многое, отметила Марина Сорокина, будет зависеть от технических возможностей сайта.
Напомним, масштабные мероприятия, посвященные юбилею региона, пройдут в Пензе феврале. В преддверие, 28-30 января, в Совете Федерации состоятся дни Пензенской области.
Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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