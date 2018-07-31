Пензенская бегунья взяла два «серебра» на молодежной Спартакиаде

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31 июля 2018, 15:37Спорт
Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Ангелина Стародубова завоевала две серебряные медали в финале Спартакиады молодежи России по легкой атлетике, который прошел в Челябинске.
Участие в соревнованиях принимали легкоатлеты до 23 лет. Пензенская спортсменка стала второй на дистанции 200 метров, пробежав ее с результатом 23,73 секунды и уступив лидеру 0,38 секунды.
Дистанцию 100 метров она преодолела за 11,69 секунд (лучший результат – 11,29 секунд), сообщает пресс-центр облправительства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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