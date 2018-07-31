Пензенская бегунья взяла два «серебра» на молодежной Спартакиаде

Воспитанница центра спортивной подготовки Пензенской области Ангелина Стародубова завоевала две серебряные медали в финале Спартакиады молодежи России по легкой атлетике, который прошел в Челябинске.

Участие в соревнованиях принимали легкоатлеты до 23 лет. Пензенская спортсменка стала второй на дистанции 200 метров, пробежав ее с результатом 23,73 секунды и уступив лидеру 0,38 секунды.

Дистанцию 100 метров она преодолела за 11,69 секунд (лучший результат – 11,29 секунд), сообщает пресс-центр облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».