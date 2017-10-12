12 октября 2017, 19:11Спорт Пензенская баскетбольная команда готовится к играм чемпионата России Пензенская «Юность» продолжает подготовку к играм чемпионата России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона Суперлиги. Новый сезон дружина Дмитрия Нестеровского начнет домашними поединками с командой «Динамо-2» из Иваново.

Помогут ли родные стены? Стартовые игры сезона Чемпиона России среди женских команд второго дивизиона Суперлиги баскетболисткам пензенской «Юности» предстоит провести на домашней площадке. Первым соперником дружины станет команда из Иваново. К встрече с «Динамо-2» девушки готовятся с особой тщательностью.

«Иваново» не знаем пока, мы с ними не играли. Они в этом сезоне дебютируют новым составом, поэтому максимально настраиваемся и готовимся к любому сопернику одинаково», - рассказала капитан БК «Юность» Юлия Калугина.

Этот сезон для пензенской дружины особенный. Бороться за медали баскетболистки впервые будут под руководством Дмитрия Нестеровского, который недавно занял пост главного тренера. Кроме того, произошли изменения и в регламенте турнира - чемпионат пройдет без серии плей-офф. Победитель и призеры определяться по количеству набранных очков за все 40 матчей серии. Пензенская сборная, по мнению тренеров, способна побороться за высокие позиции в турнирной таблице.

«Провели большую тренировочную работу. Работали над всеми компонентами, которые ведут к результату. Мало контрольных игр провели, к сожалению, но в тоже время все настроены решительно, понимают важность первых игр чемпионата», - пояснил главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

С ивановским «Динамо-2» пензенские баскетболистки сыграют 14 и 15 октября. Начало в 16.00. Встречи (0+) пройдут в спортивном центре «Юность».

Спорт

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