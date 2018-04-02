В Пензенской области начнут ремонтировать дороги 25 апреля

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 апреля 2018, 14:03Бизнесновости
Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел заседание проектного офиса «Безопасные и качественные дороги».
Представители муниципалитетов отчитались об аукционах на проведение работ по проекту БКД.
Как сообщает пресс-центр областного правительства, пензенская агломерация одна из первых провела аукционы на проведение ремонтных работ на 187 объектах. Подрядные организации приступят к работам 25 апреля.
Какие дороги отремонтируют по проекту БКД, можно узнать в материале «Пенза-Пресс».
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
02 апреля 2018, 19:59Пензенец признался в краже электроинструмента
02 апреля 2018, 19:57В Пензе силовики выявили лучших в гиревом спорте
02 апреля 2018, 19:54В Пензенской области мужчину избили и ограбили
02 апреля 2018, 19:37Пензенцы борются с последствиями растаявшего снега
02 апреля 2018, 19:33Команда «Лагуна-УОР» одержала победу в первенстве России
02 апреля 2018, 19:29Пензенцев приглашают на фестиваль «Золотая провинция»
02 апреля 2018, 19:26Юный аккордеонист из Пензы отправится на Кубок мира в Литву
02 апреля 2018, 19:12Пензенский «Дизелист» - в шаге от выхода в финал НМХЛ