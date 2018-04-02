В Пензенской области начнут ремонтировать дороги 25 апреля

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел заседание проектного офиса «Безопасные и качественные дороги».

Представители муниципалитетов отчитались об аукционах на проведение работ по проекту БКД.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, пензенская агломерация одна из первых провела аукционы на проведение ремонтных работ на 187 объектах. Подрядные организации приступят к работам 25 апреля.

Какие дороги отремонтируют по проекту БКД, можно узнать в материале «Пенза-Пресс».

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».