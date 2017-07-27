Пензененский фридайвер нашел труп на дне Волги

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27 июля 2017, 17:01Криминал
Пензенец, отдыхавший в Саратовской области на Волге, нашел на дне реки труп.
45-летний пензенец занимается глубоководным погружением, с семьей часто ездит на Волгу. В одну из поездок на турбазу под городом Марксом мужчина при погружении обнаружил страшную находку.
На глубине около четырех метров на дне реки лежал автомобиль, а в нем – труп человека. Ныряльщик незамедлительно обратился в полицию.
«Личность утопленника была установлена. Выяснилось, что это находящийся в розыске как пропавший без вести местный житель. Теперь, когда тело обнаружено, следователи смогут детально разобраться в обстоятельствах его гибели», - сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратовской области.
Пензенцу за оказанную помощь и гражданский поступок вручил благодарность начальник ОМВД России по Марксовскому району Саратовской области Михаил Муляр, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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