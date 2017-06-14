14 июня 2017, 20:05Общество Пензенцы 5 лет трудились над копией пункта техобслуживания поездов Его работы с гордостью показывают гостям Пензенской области из разных регионов. Александр Сачков - создатель единственного в своем роде домашнего музея железнодорожного транспорта. Недавно он вместе с сыном Николаем закончил свой новый проект.

Работы Александра Сачкова - это шедевры модельного искусства. Новый проект автор создал совместно со своим сыном Николаем, который трудится составителем поездов на пензенском железнодорожном узле. Отец и сын сделали точную копию пункта технического обслуживания пассажирских электровозов станции «Пенза-1». Над макетом трудились пять лет. Прежде чем приступить к работе, Сачковы долго изучали чертежи и неоднократно посещали само депо.



«На макете - три электровоза постоянного тока, и один пока - переменного тока. Технология здесь полностью показана, как электровозы заходят в депо, после того, как они обслуживаются, выходят через двойной съезд», - рассказал руководитель пензенского «Музея железной дороги» Александр Сачков.

Макет выполнен в масштабе 1/87 и представляет собой сложную композицию: здание депо, железнодорожные пути, участок прилегающей территории. Макет оборудован внешней и внутренней подсветкой цеха, служебных помещений, смотровых канав и прожекторами на крыше. Весь обслуживающий персонал в миниатюрном депо - на своих рабочих местах.

При изготовлении макета Александру и Николаю Сачковым пришлось преодолеть немало трудностей.



«Особую сложность вызвали поперечины для удержания контактных проводов над путями. Их не изготавливает никто, и пришлось разрабатывать самостоятельно», - поделился Александр Сачков.

Общая длина макета - около двух метров. Количество использованных деталей исчисляется десятками тысяч. Работу высоко оценили на международной выставке в Санкт-Петербурге.

В планах у Александра Сачкова - создание еще одной железнодорожной миниатюры. Но пока все задумки моделист держит в тайне.

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