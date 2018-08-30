Пензенец жалуется на пробки из-за перенастройки светофоров на ул. Окружной

Пензенский автомобилист пожаловался на то, что с недавних пор на ул. Окружной по утрам начала образовываться огромная пробка.

Это обстоятельство житель города связывает с изменением времени работы светофоров. О своем недовольстве он сообщил в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«На Окружной, судя по всему, несколько дней назад поменяли время работы светофора, и теперь с утра (примерно с 8.30 до 9 часов, в это время я езжу) постоянно огромный хвост тянется от самой улицы Воронова и до Кижеватова. Теперь светофор горит более 90 секунд. Зачем было менять время, если это привело к тому, что люди стоят в пробках (в обоих направлениях), опаздывают на работу? Разве не положено перед тем, как что-то менять, сначала провести исследование того, сколько машин и в какие часы ездит по этой дороге? Хотелось бы знать, чем обоснованы изменения, и просить их отмены. Я не один недовольный - все, кто ездит по дороге в это время, со мной согласны!» - написал он.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты информагентства направили официальный запрос в мэрию.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».