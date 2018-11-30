Пензенец жалуется на плохую работу автобусов №66

«Такого кошмара я не видел давно: люди не могут ни нормально зайти в автобус, ни нормально выйти. На остановке двери автобуса закрываются не с первого раза, так как количество пассажиров превышает все нормы. Неужели компания-перевозчик не может скорректировать график выпуска машин на линию?» - написал он.

Редакция сделала по обращению официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».