Пензенец жалуется на плохую работу автобусов №66

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30 ноября 2018, 10:02Общество
Житель Пензы утверждает, что автобус №66 плохой работает по утрам, в часы пик их катастрофически не хватает.
«Такого кошмара я не видел давно: люди не могут ни нормально зайти в автобус, ни нормально выйти. На остановке двери автобуса закрываются не с первого раза, так как количество пассажиров превышает все нормы. Неужели компания-перевозчик не может скорректировать график выпуска машин на линию?» - написал он.
Редакция сделала по обращению официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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