Пензенец жалуется на новую дорогу в Райках

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30 июня 2017, 11:33Общество
В группе «Пенза live» в соцальной сети «ВКонтакте» пользователь Кирилл Яшин опубликовал фото недавно отремонтированной дороги, которая проходит в районе Райков.
На изображении можно увидеть еще свежий асфальт со следами от колес машин и множество неровностей и впадин, в которых скапливается вода, образуя лужи.
Пользователи в комментариях посмеялись над «больной» темой, назвав это «нанотехнологиями» и заметили, что наша земля не принимает асфальт, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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