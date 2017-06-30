30 июня 2017, 11:33Общество Пензенец жалуется на новую дорогу в Райках В группе «Пенза live» в соцальной сети «ВКонтакте» пользователь Кирилл Яшин опубликовал фото недавно отремонтированной дороги, которая проходит в районе Райков.

На изображении можно увидеть еще свежий асфальт со следами от колес машин и множество неровностей и впадин, в которых скапливается вода, образуя лужи.

Пользователи в комментариях посмеялись над «больной» темой, назвав это «нанотехнологиями» и заметили, что наша земля не принимает асфальт, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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Источник фотографии: Скриншот с https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456273829%2Falbum-118193328_00%2Frev