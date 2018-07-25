Пензенец завоевал «золото» на спартакиаде молодежи России

В Пензе на базе дворца водного спорта «Сура» стартовали финальные соревнования по плаванию летней Спартакиады молодежи России.

В город прибыли 350 спортсменов из 31 региона России - юниоры 2000–2001 годов рождения, юниорки 2001–2003 годов рождения, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Сборную команду области представляют 20 спортсменов – это воспитанники СШОР водных видов спорта Пензы, СДЮСШОР «Союз» Заречного и ДЮСШ Нижнего Ломова.

В первый день соревнований было разыграно семь комплектов наград. Пензенский пловец Егор Павлов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине с результатом 55.80 секунд. Второй – Николай Зуев (Республика Коми), третий – Артем Семакин (Санкт-Петербург).

Валерия Пугачева стала участницей финального заплыва на дистанции 200 метров баттерфляем и финишировала, показав восьмой результат.

Соревнования (0+) продлятся до 27 июля, пишет ИА «Пенза-Пресс».