Пензенец завоевал «золото» на спартакиаде молодежи России

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25 июля 2018, 14:34Спорт
В Пензе на базе дворца водного спорта «Сура» стартовали финальные соревнования по плаванию летней Спартакиады молодежи России.
В город прибыли 350 спортсменов из 31 региона России - юниоры 2000–2001 годов рождения, юниорки 2001–2003 годов рождения, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Сборную команду области представляют 20 спортсменов – это воспитанники СШОР водных видов спорта Пензы, СДЮСШОР «Союз» Заречного и ДЮСШ Нижнего Ломова.
В первый день соревнований было разыграно семь комплектов наград. Пензенский пловец Егор Павлов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине с результатом 55.80 секунд. Второй – Николай Зуев (Республика Коми), третий – Артем Семакин (Санкт-Петербург).
Валерия Пугачева стала участницей финального заплыва на дистанции 200 метров баттерфляем и финишировала, показав восьмой результат.
Соревнования (0+) продлятся до 27 июля, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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