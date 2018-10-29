Пензенец заставлял маленьких девочек присылать обнаженные фото

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29 октября 2018, 16:07Криминал
39-летнего жителя Пензенской области осудили за разврат и действия сексуального характера в отношении малолетних.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, с января по март 2017 года мужчина во соцсети начал переписываться с девочкой. Он отприл ей фотографии интимного содержания и заставил переслать ее снимок в обнаженном виде.
В начале августа того же года фотографии аналогичного содержания пензенец направлял еще одной маленькой девочке. Помимо этого он разговаривал с ней на тему секса.
Кроме того, злоумышленник распространял и публиковал в одной из социальных сетей порнографические материалы.
В результате ему назначили 12 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничение свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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