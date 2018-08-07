Пензенец заснял момент падения деревьев на Южной поляне

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07 августа 2018, 15:34Происшествия
Падение елей у одного из торговых центров Пензы, которое произошло накануне во время стильного ливня, попали в объектив камеры горожанина. Видеозапись появилась в Сети.
Пользователь Алексей опубликовал кадры на видеохостинге YouTube.
Напомним, вечером 6 августа на город обрушился ливень, в результате было затоплено несколько улиц. В результате падения деревьев материальный ущерб понесли несколько автолюбителей – ели придавили их машины.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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