16 мая 2017, 15:34Общество

Пензенец заснял фальстарт на перекрестке в Арбекове

В Сети появилось видео очередного нарушения на дорогах Пензы. Ролик опубликовал горожанин в группе «Автохам. Пенза».

Судя по кадрам, водитель отечественного авто стартовал, не дождавшись разрешающего сигнала светофора буквально секунду, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Для Пензы это норма. Только это печально», - отметил подписчик группы.

«Дисквалификация за фальстарт», - пошутил другой пользователь.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza?z=video-2484408_456239512%2Fe1a0639a66dbcecab0%2Fpl_wall_-2484408
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