Пензенец заснял фальстарт на перекрестке в Арбекове

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16 мая 2017, 15:34Общество
В Сети появилось видео очередного нарушения на дорогах Пензы. Ролик опубликовал горожанин в группе «Автохам. Пенза».
Судя по кадрам, водитель отечественного авто стартовал, не дождавшись разрешающего сигнала светофора буквально секунду, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Для Пензы это норма. Только это печально», - отметил подписчик группы.
«Дисквалификация за фальстарт», - пошутил другой пользователь.
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