23 марта 2018, 13:33Общество

Пензенец заснял бежавшего по трассе лося

В Сети появилось видео, на котором дикое животное бегает по трассе в Пензенской области.

По словам автора видео, которое он опубликовал на YouTube, инцидент произошел на трассе «Пенза – Сердобск». На кадрах видно, как сохатый перебегает дорогу перед движущимися автомобилями. Примечательно, что животное делает это почти на пешеходном переходе, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 86
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=3w_dzC6vamw

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ