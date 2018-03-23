Пензенец заснял бежавшего по трассе лося

В Сети появилось видео, на котором дикое животное бегает по трассе в Пензенской области.

По словам автора видео, которое он опубликовал на YouTube, инцидент произошел на трассе «Пенза – Сердобск». На кадрах видно, как сохатый перебегает дорогу перед движущимися автомобилями. Примечательно, что животное делает это почти на пешеходном переходе, пишет ИА «Пенза-Пресс».