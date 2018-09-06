Пензенец запутал следствие сказками о кровавом ритуале

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 сентября 2018, 14:03Криминал
40-летний житель Пензы заколол друга штык-ножом 19 века и пытался выдать это за ритуал.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчины вместе выпивали, когда хозяин квартиры грубо отозвался о бывшей девушке друга. Завязалась потасовка, и он ударил гостя. В ответ тот схватил старинный штык-нож и вонзил его в грудь приятеля. Осознав, что натворил, он позвонил жене и попросил вызвать «скорую», но было уже поздно.
Свою вину пензенец признал, но потом отказался от показаний и стал рассказывать, что его приятель нанес себе раны сам в связи с проведением ритуала.
«Он неоднократно менял показания, придумывал различные версии. Однако проведенными по делу многочисленными судебно-медицинскими, ситуационными, медико-криминалистическими и другими экспертизами, следственными экспериментами неопровержимо установлено, что его версии несостоятельны», - отметили в пресс-службе.
Суд назначил мужчине девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год. Кроме того, он должен был выплатить потерпевшей стороне 800 000 рублей. Пензенец с приговором не согласился и подал апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 сентября 2018, 17:59Белозерцев вошел в топ-50 самых цитируемых губернаторов
06 сентября 2018, 17:38Лидин поздравил пензенцев с призовым местом на фестивале дворового спорта
06 сентября 2018, 17:37В Пензе обсудили вопросы подготовки мусульманских священнослужителей
06 сентября 2018, 17:06Белозерцев обсудил с руководством РЖД поддержку пензенского регби
06 сентября 2018, 16:36У пензенцев осталось два дня для подачи заявки в «Яндекс.Лицей»
06 сентября 2018, 16:04В Терновке злоумышленники покусились на очистные сооружения
06 сентября 2018, 15:34В Пензе коллектив из гимназии №42 победил на конкурсе «Юные таланты России»
06 сентября 2018, 15:07Пензенцев приглашают на диагностику онкозаболеваний