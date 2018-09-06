Пензенец запутал следствие сказками о кровавом ритуале

По данным пресс-службы областной прокуратуры, мужчины вместе выпивали, когда хозяин квартиры грубо отозвался о бывшей девушке друга. Завязалась потасовка, и он ударил гостя. В ответ тот схватил старинный штык-нож и вонзил его в грудь приятеля. Осознав, что натворил, он позвонил жене и попросил вызвать «скорую», но было уже поздно.

Свою вину пензенец признал, но потом отказался от показаний и стал рассказывать, что его приятель нанес себе раны сам в связи с проведением ритуала.

«Он неоднократно менял показания, придумывал различные версии. Однако проведенными по делу многочисленными судебно-медицинскими, ситуационными, медико-криминалистическими и другими экспертизами, следственными экспериментами неопровержимо установлено, что его версии несостоятельны», - отметили в пресс-службе.

Суд назначил мужчине девять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год. Кроме того, он должен был выплатить потерпевшей стороне 800 000 рублей. Пензенец с приговором не согласился и подал апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».