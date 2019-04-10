Пензенец заплатит за причинение боли маленькой дочери

Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, во время ссоры с бывшей женой мужчина схватил маленькую дочь за руку и резко дернул ее в сторону. Девочка упала и ударилась о кровать. Ребенок при этом почувствовал боль в области левого плеча и правого колена.

В результате мужчине назначили штраф – 7000 рублей. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».