Пензенец заплатит за причинение боли маленькой дочери

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10 апреля 2019, 15:34Общество
32-летнего жителя Пензенской области осудили за причинение дочери боли.
Как сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, во время ссоры с бывшей женой мужчина схватил маленькую дочь за руку и резко дернул ее в сторону. Девочка упала и ударилась о кровать. Ребенок при этом почувствовал боль в области левого плеча и правого колена.
В результате мужчине назначили штраф – 7000 рублей. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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