Пензенец заплатит штраф за поддельную справку

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30 марта 2018, 12:03Общество
В Пензе осудили мужчину, который предъявил на работе поддельный больничный лист.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, руководитель отдела розничных продаж пивоваренного завода не выходил в течении недели на работу без уважительных причин.
Для того, чтобы скрыть факт прогулов мужчина нашел в интернете сайт с объявлением о продаже фиктивных листков нетрудоспособности, позвонил по указанному в объявлении телефону и договорился о покупке поддельного больничного листа. Он сообщил необходимые для его изготовления сведения, в том числе свое место работы и нужный период нахождения на лечении.
Поддельный листок нетрудоспособности он купил за 3 000 рублей. Больничный лист подтверждал то, что сотрудник находился на амбулаторном лечении. Впоследствии мужчина предъявил подделку в отдел кадров компании.
В результате руководителю назначили штраф – 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
«Материалы уголовного дела в отношении неустановленного следствием лица, изготовившего и сбывшего заведомо поддельный документ, выделены в отдельное производство», - добавили в пресс-службе ведомства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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