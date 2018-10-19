Пензенец заплатит 80 тыс руб за уклонение от службы в армии

Житель Пензы четыре года скрывался от военного комиссариата. На 25-летнего мужчину завели уголовное дело.

Состоялось судебное заседание, в ходе которого адвокат пензенца ходатайствовал о прекращении дела и назначении наказания в виде штрафа, так как его подзащитного обвиняли в преступлении небольшой тяжести, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы.

Суд удовлетворил данные требования. В результате мужчине назначили штраф в 80 тысяч рублей. Если он не оплатит деньги в срок, то все-таки его привлекут к уголовной ответственности.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, пишет ИА «Пенза-Пресс».