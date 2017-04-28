Пензенец заплатит 7 млн рублей за попытку дать взятку

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01 мая 2017, 15:23Общество
Генеральный директор аудиторской фирмы в Пензе признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу. Пытаясь избежать наказания за выявленную 18-миллионную недоимку при проверке организации налоговым органом, мужчина решил с помощью денег договориться с сотрудником налоговой службы.
«Он предлагал денежные средства в целях снижения размера суммы недоимок, установленных актом налогового органа, должностному лицу ФНС были предложены денежные средства в сумме 1 миллиона рублей. 11 ноября 2016 года в транспортном средстве сотрудника ФНС он передал последнему денежные средства 300 тысяч рублей и был задержан сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.
Руководителю фирмы назначено наказание в виде штрафа в семикратном размере от суммы взятки, это 7 миллионов рублей. Приговор суда вступил в законную силу. Чтобы обеспечить его исполнение, на имущество осужденного пришлось наложить арест.
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