12 апреля 2018, 13:33Криминал

Пензенец заплатит 150 тысяч за организацию подпольного казино

Жителя Пензы признали виновным в незаконной организации и проведении азартных игр.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с марта 2017-го по январь 2018 года мужчина арендовал помещения в зданиях на улице Луначарского и в 1-м Онежском проезде. В первой точке он установил 22 игровых автомата, во второй - семь. Для работы на местах мужчина нанял операторов-кассиров.

Деньги, поступавшие после проигрыша клиентов, пензенец забирал себе, часть из них передавал кассирам в качестве зарплаты.

Пензенцу назначили штраф – 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B-3260387/

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