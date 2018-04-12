Пензенец заплатит 150 тысяч за организацию подпольного казино

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с марта 2017-го по январь 2018 года мужчина арендовал помещения в зданиях на улице Луначарского и в 1-м Онежском проезде. В первой точке он установил 22 игровых автомата, во второй - семь. Для работы на местах мужчина нанял операторов-кассиров.

Деньги, поступавшие после проигрыша клиентов, пензенец забирал себе, часть из них передавал кассирам в качестве зарплаты.

Пензенцу назначили штраф – 150 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».