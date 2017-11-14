Пензенец заплатит 150 тыс руб за организацию азартных игр

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 ноября 2017, 14:05Общество
29-летний пензенец организовал подпольные азартные игры в одном из городских зданий.
В мае мужчина арендовал у собственника помещение в доме №53 по улице Луначарского.
«Он использовал его для организации и проведения азартных игр. В помещении пензенец установил приобретенные восемь автоматов, которые являются игровым оборудованием и используются для проведения азартных игр с материальным выигрышем», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.
Незаконные игры он проводил с конца мая до 21 сентября. Для этого он принял на работу кассира.
Приговором мирового судьи мужчину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 ноября 2017, 15:04Пензенский планетарий оснастят современным оборудованием
14 ноября 2017, 14:32В Пензе на Южной столкнулись микроавтобус и легковушка
14 ноября 2017, 14:05Пензенец заплатит 150 тыс руб за организацию азартных игр
14 ноября 2017, 13:36Пензенец на рабочем месте создал страницу для публикации порнографии
14 ноября 2017, 13:04В Пензе из-за нарушений приостановили работу «Кленовой рощи»
14 ноября 2017, 12:32В Кузнецке выступил национальный филармонический оркестр России
14 ноября 2017, 12:08Иван Белозерцев призвал поддержать пензенский «Дизель»
14 ноября 2017, 11:39В Пензенской области уничтожили 34 кг подкарантинных груш