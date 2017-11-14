14 ноября 2017, 14:05Общество Пензенец заплатит 150 тыс руб за организацию азартных игр 29-летний пензенец организовал подпольные азартные игры в одном из городских зданий.

В мае мужчина арендовал у собственника помещение в доме №53 по улице Луначарского.

«Он использовал его для организации и проведения азартных игр. В помещении пензенец установил приобретенные восемь автоматов, которые являются игровым оборудованием и используются для проведения азартных игр с материальным выигрышем», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Незаконные игры он проводил с конца мая до 21 сентября. Для этого он принял на работу кассира.

Приговором мирового судьи мужчину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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