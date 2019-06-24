24 июня 2019, 17:06Общество

Пензенец заметил в небе странный неопознанный объект. ВИДЕО

Жителя Пензы, прогуливающегося в центре города, привлек необычный летающий объект.

«Это что там рядом с самолетом летит?» - поинтересовался подписчик группы «Пенза Новости» социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста уточнил, что заметил объект, когда гулял по улице Московской около площади Ленина. На опубликованных кадрах видно, как в небе летит самолет, а чуть позади него сбоку с той же скоростью – похожий объект. Пензенцы так и не смогли дать однозначного ответа в комментариях, многие принялись выдвигать шуточные версии.

Ранее мы писали, что житель Арбеково увидел в небе НЛО, мужчине удалось запечатлеть его на телефон. Странные летающие объекты наблюдали пензенцы и в других частях города, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/news_pnz

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