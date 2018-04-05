05 апреля 2018, 14:36Общество

Пензенец закопал тело убитого друга у реки

Пензенца осудили за совершение убийства.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, вечером 16 октября ранее судимый за убийство мужчина со своим товарищем выпивал на пляже в селе Засечное. Друзья поссорились, пензенец схватил топор и несколько раз ударил им приятеля. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После этого злоумышленник перетащил труп ближе к реке и закопал его в песок, а топор выбросил в воду.

В конце декабря мужчина добровольно пришел в полицию, чтобы признаться в совершении убийства.

В результате суд назначил ему семь лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-472027/

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