04 декабря 2017, 17:59Общество Пензенец зафиксировал нарушение ПДД на железнодорожном переезде В Пензе водитель иномарки, пренебрегая Правилами дорожного движения, совершил обгон на железнодорожном переезде.

Видеозапись с нарушением пользователь разместил в группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как внедорожник на большой скорости обгоняет по «встречке» едущие в попутном направлении машины, причем водитель совершает маневр непосредственно перед железнодорожным переездом. Напомним, правила запрещают обгон за 100 метров до переезда и на нем, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Согласно КоАП, обгон другого транспортного средства на железнодорожном переезде грозит штрафом 5000 рублей или лишением прав на четыре-шесть месяцев. При повторном правонарушении — лишением прав на год.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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