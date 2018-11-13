Пензенец задолжал ребенку 163 тыс руб

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13 ноября 2018, 14:06Общество
36-летний житель Пензы задолжал 163 тысячи рублей по алиментам.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, пензенец долгое время не платил алименты своему сыну. За дело взялся пристав, он арестовал машину должника.
Благодаря этому мужчина в течение недели выплатил долг. Кроме того, он официально устроился на работу, и теперь из его зарплаты ежемесячно будут вычитать сумму, которая положена ребенку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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