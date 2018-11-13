13 ноября 2018, 14:06Общество

Пензенец задолжал ребенку 163 тыс руб

36-летний житель Пензы задолжал 163 тысячи рублей по алиментам.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, пензенец долгое время не платил алименты своему сыну. За дело взялся пристав, он арестовал машину должника.

Благодаря этому мужчина в течение недели выплатил долг. Кроме того, он официально устроился на работу, и теперь из его зарплаты ежемесячно будут вычитать сумму, которая положена ребенку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 52
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ