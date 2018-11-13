Пензенец задолжал ребенку 163 тыс руб

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, пензенец долгое время не платил алименты своему сыну. За дело взялся пристав, он арестовал машину должника.

Благодаря этому мужчина в течение недели выплатил долг. Кроме того, он официально устроился на работу, и теперь из его зарплаты ежемесячно будут вычитать сумму, которая положена ребенку, пишет ИА «Пенза-Пресс».