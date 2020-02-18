Пензенец задержал двоих закладчиков

18 февраля 2020, 19:19Криминал
Житель Пензы помог задержать преступников, которые распространяли наркотики. Все произошло на улице возле его гаража.
Мужчина увидел двух молодых людей, которые прятали запрещенное вещество. Пензенец задержал их, а затем вызвал сотрудников полиции. За оказанную помощь в раскрытии особо тяжкого преступления и проявленную активную гражданскую позицию ему вручили благодарность. Сам герой предпочел остаться неизвестным.
«УМВД России по Пензенской области активно реализует проект взаимодействия граждан с сотрудниками полиции, в том числе и по линии незаконного оборота наркотиков, через телефон «горячей линии». Так, за январь 2020 года поступило 73 сообщения», - рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
Благодаря внимательным и неравнодушным жителям региона с начала года было возбуждено шесть уголовных дел и составлено восемь административных протоколов. Если вы стали свидетелем преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, сообщите об этом по телефону «горячей линии» 59-10-10.
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