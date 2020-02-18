18 февраля 2020, 19:19Криминал

Пензенец задержал двоих закладчиков

Житель Пензы помог задержать преступников, которые распространяли наркотики. Все произошло на улице возле его гаража.

Мужчина увидел двух молодых людей, которые прятали запрещенное вещество. Пензенец задержал их, а затем вызвал сотрудников полиции. За оказанную помощь в раскрытии особо тяжкого преступления и проявленную активную гражданскую позицию ему вручили благодарность. Сам герой предпочел остаться неизвестным.

«УМВД России по Пензенской области активно реализует проект взаимодействия граждан с сотрудниками полиции, в том числе и по линии незаконного оборота наркотиков, через телефон «горячей линии». Так, за январь 2020 года поступило 73 сообщения», - рассказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.

Благодаря внимательным и неравнодушным жителям региона с начала года было возбуждено шесть уголовных дел и составлено восемь административных протоколов. Если вы стали свидетелем преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, сообщите об этом по телефону «горячей линии» 59-10-10.

Криминал
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