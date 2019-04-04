04 апреля 2019, 11:03Общество

Пензенец забил тревогу из-за разрушающегося моста в Междуречье

Житель Пензы опубликовал в соцсети «ВКонтакте» снимок моста в районе Междуречье, который находится в плачевном состоянии.

«Мост через реку Пензу, район Междуречье, скоро обвалятся пролеты», - подписал мужчина сделанное фото.

Судя по снимку, повреждена пешеходная часть сооружения по улице Токарной.

Пользователи отметили, что такая ситуация – уже не первый год. В 2015-м информагентство писало, что плиты в одном месте обрушились, перила покосились. Тогда было поручено принять меры для безопасного передвижения по мосту. Однако капитального ремонта, как видно по фото, так и не было, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/typical_penza

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