Пензенец забил тревогу из-за разрушающегося моста в Междуречье

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04 апреля 2019, 11:03Общество
Житель Пензы опубликовал в соцсети «ВКонтакте» снимок моста в районе Междуречье, который находится в плачевном состоянии.
«Мост через реку Пензу, район Междуречье, скоро обвалятся пролеты», - подписал мужчина сделанное фото.
Судя по снимку, повреждена пешеходная часть сооружения по улице Токарной.
Пользователи отметили, что такая ситуация – уже не первый год. В 2015-м информагентство писало, что плиты в одном месте обрушились, перила покосились. Тогда было поручено принять меры для безопасного передвижения по мосту. Однако капитального ремонта, как видно по фото, так и не было, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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