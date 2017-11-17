17 ноября 2017, 10:39Криминал Пензенец забил собутыльника кирпичами до смерти 31-летнего пензенца осудили за убийство и покушение на убийство двух человек.

По данным пресс-службы регионального СУ СК России, вечером 18 июля молодой человек выпивал со знакомыми около одного из домов на улице Чаадаева. Между ним и 61-летним собутыльником возник конфликт – молодой человек требовал еще купить алкоголь, а тот отказал ему.

Тогда мужчина напал на знакомого, несколько раз ударил его. После чего нашел фрагменты кирпичей и не менее четырех раз ударил ими пожилого мужчину по голове. За приятеля решил заступиться второй 55-летний знакомый. Он отвлек нападавшего, но пензенец теми же кирпичами избил и его. Спустя некоторое время мужчина умер.

Подозреваемого задержали, суд назначил ему 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничения свободы на один год. Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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