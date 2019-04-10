Пензенец забил престарелого отца до смерти - СКР

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, вечером 5 февраля мужчина вернулся домой и увидел, что в комнате тлеет кресло. В квартире был его 68-летний отец. Пензенец начал высказывать пенсионеру претензии, что тот едва не сжег квартиру. Он подумал, что отец стряхнул пепел с сигареты на кресло, из-за этого оно начало тлеть. Но тот все отрицал. Мужчина набросился на отца и избил его, а после ушел ночевать к родственнице.

Утром 6 февраля мужчина вместе с матерью пришел домой и обнаружил, что отец не подает признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер умер от травм, полученных от ударов сына.

Во время расследования выяснилось, что, помимо этого преступления, пензенец 15 января совершил кражу. Он выпивал со знакомым в баре, незаметно вытащил у него из кармана 1800 рублей и убежал.

В результате мужчину задержали, его заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».