Пензенец забил престарелого отца до смерти - СКР

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10 апреля 2019, 17:59Криминал
39-летнего жителя Пензы обвиняют в причинении смерти отцу и краже.
Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, вечером 5 февраля мужчина вернулся домой и увидел, что в комнате тлеет кресло. В квартире был его 68-летний отец. Пензенец начал высказывать пенсионеру претензии, что тот едва не сжег квартиру. Он подумал, что отец стряхнул пепел с сигареты на кресло, из-за этого оно начало тлеть. Но тот все отрицал. Мужчина набросился на отца и избил его, а после ушел ночевать к родственнице.
Утром 6 февраля мужчина вместе с матерью пришел домой и обнаружил, что отец не подает признаков жизни. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пенсионер умер от травм, полученных от ударов сына.
Во время расследования выяснилось, что, помимо этого преступления, пензенец 15 января совершил кражу. Он выпивал со знакомым в баре, незаметно вытащил у него из кармана 1800 рублей и убежал.
В результате мужчину задержали, его заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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