Пензенец за 50 тыс. руб. согласился закрыть глаза на хищение его оружия

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18 апреля 2018, 14:03Криминал
Двоих 34-летних пензенцев осудили за то, что они заплатили деньги за дачу ложных показаний.
Суд установил, что у мужчины похитили охотничье оружие. Двое пензенцев подговорили его дать ложные показания, что якобы этого не было, а оружие он продал сам. За это они предлагали 50 тысяч рублей. Мужчина согласился дать ложные показания, а также написать расписку о продаже.
О подкупе рассказал сотрудникам ФСБ еще один мужчина. Встреча пензенцев, на которой передали деньги, была записана на диктофон, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
В результате каждому подсудимому назначено наказание – штраф 30 000 рублей. Однако они не согласились с приговором и подали апелляционные жалобы, но их суд оставил без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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