Пензенец взял в заложники мать

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10 мая 2017, 15:33Общество
В Пензе в квартире на улице Лядова сын взял в заложники свою мать.
На место прибыли полицейские, но горожанин дверь им открывать не спешил. В результате пришлось прибегнуть к помощи спасателей.
"Оперативно прибыв по адресу, они приступили к вскрытию входной дверь квартиры с использованием бензореза, но в это время дверь открыли изнутри", - сообщили в пресс-службе областного УЖКХ и ГЗН.
Все обстоятельства произошедшего выясняют полицейские, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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