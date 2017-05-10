10 мая 2017, 15:33Общество Пензенец взял в заложники мать В Пензе в квартире на улице Лядова сын взял в заложники свою мать.

На место прибыли полицейские, но горожанин дверь им открывать не спешил. В результате пришлось прибегнуть к помощи спасателей.

"Оперативно прибыв по адресу, они приступили к вскрытию входной дверь квартиры с использованием бензореза, но в это время дверь открыли изнутри", - сообщили в пресс-службе областного УЖКХ и ГЗН.

Все обстоятельства произошедшего выясняют полицейские, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://uprgkh.pnzreg.ru/files/zhkh_pnzreg_ru/spasateli2/lyadova_k_7.jpg