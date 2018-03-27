Пензенец взял «бронзу» на международном турнире по киокусинкай

В соревнованиях участвовали 740 бойцов из 11 стран. Пензенскую область представляли пять спортсменов клуба «ЭDО». Эльдар Исмаилзаде взял «бронзу» в весовой категории среди мужчин до 85 кг.

Спортсмен провел четыре боя. Первый он выиграл у японского бойца с оценкой вазари, второй – с большим преимуществом у спортсмена из Украины, третий – у другого японского бойца. А за выход в финал по оценкам судей уступил известному японскому каратисту, победителю «Granprix», сообщает пресс-служба регионального минспорта, пишет ИА «Пенза-Пресс».