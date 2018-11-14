Пензенец вытащил из незапертого автомобиля кошелек

Житель Пензы обратился в полицию с заявлением. Он оставил без присмотра незапертую машину на пару минут и лишился бумажника.

«Преступник спрятался за машиной, не успел убежать, я его спугнул, он - наутек. Мы с братом преследовали его до села, но ничего не получилось», - рассказал потерпевший.

Мужчинам так и не удалось догнать грабителя. Они позвонили по телефону 02 и рассказали о случившемся. Полицейские сумели разыскать злоумышленника в тот же день.

«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Он сознался и написал явку с повинной», - прокомментировал дознаватель ОП №4 УМВД России по Пензе Эмиль Канеев.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. За похищенные 3000 рублей он может лишиться свободы на срок до четырех лет.