Пензенец вытащил из незапертого автомобиля кошелек

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14 ноября 2018, 19:52Криминал
Житель Пензы обратился в полицию с заявлением. Он оставил без присмотра незапертую машину на пару минут и лишился бумажника.
«Преступник спрятался за машиной, не успел убежать, я его спугнул, он - наутек. Мы с братом преследовали его до села, но ничего не получилось», - рассказал потерпевший.
Мужчинам так и не удалось догнать грабителя. Они позвонили по телефону 02 и рассказали о случившемся. Полицейские сумели разыскать злоумышленника в тот же день.
«Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Он сознался и написал явку с повинной», - прокомментировал дознаватель ОП №4 УМВД России по Пензе Эмиль Канеев.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде. За похищенные 3000 рублей он может лишиться свободы на срок до четырех лет.
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