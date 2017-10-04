04 октября 2017, 16:35Спорт Пензенец выступит на Кубке мира по шорт-треку В Голландии в городе Дордрехт с 5 по 8 октября пройдет Кубок мира-2017/18 по шорт-треку (0+). Участие в соревнованиях примет пензенский спортсмен.

Денис Айрапетян является воспитанником Центра спортивной подготовки Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Третий и четвертый этапы Кубка пройдут 9-12 ноября в китайском Шанхае, а с 16 по 19 ноября - в Сеуле (Южная Корея).

"По результатам определят квоты стран для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018", - сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

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