Пензенец выступит на Кубке мира по шорт-треку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 октября 2017, 16:35Спорт
В Голландии в городе Дордрехт с 5 по 8 октября пройдет Кубок мира-2017/18 по шорт-треку (0+). Участие в соревнованиях примет пензенский спортсмен.
Денис Айрапетян является воспитанником Центра спортивной подготовки Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Третий и четвертый этапы Кубка пройдут 9-12 ноября в китайском Шанхае, а с 16 по 19 ноября - в Сеуле (Южная Корея).
"По результатам определят квоты стран для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018", - сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.
04 октября 2017, 19:46В Пензе стелу у монумента «Росток» отмывали сутки
04 октября 2017, 19:38«Академия Ростум» открывает первую в Пензе бизнес-школу для подростков
04 октября 2017, 19:35Пензенские храмы проверяют сотрудники МЧС
04 октября 2017, 19:23Жительница Пензенской области пропала в лесу
04 октября 2017, 19:12Пензенские учителя английского поедут повышать квалификацию в Гастингс
04 октября 2017, 19:09Пензенские коммунальщики готовятся к зиме
04 октября 2017, 18:57В Никольске художники-стеклодувы соревнуются в профмастерстве
04 октября 2017, 18:52Пензенские министры провели уроки в школе №27