Пензенец высмеял «тротуарный» светофор на ул. Московской

24 февраля 2020, 15:37Политика
Житель Пензы разместил в Сети пост, в котором рассказал о неполадках на пешеходном переходе проезжей части на ул. Московской.
Пользователь назвал светодиодный встроенный в землю светофор удобным для тех, кто любит ходить по улице, смотря в смартфон и не глядя по сторонам.
«Гуляя с семьей, я заметил, что это модная и удобная штука стала опасной. Интересно, это баг, или новый функционал, помогающий очищать генофонд и повышать внимательность у людей?» - написал он.
Как видно на фотографиях, одновременно горит зеленый свет для пешеходов и водителей.
Чтобы разобраться в ситуации, информагентство готовит официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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