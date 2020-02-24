Пензенец высмеял «тротуарный» светофор на ул. Московской

Житель Пензы разместил в С ети пост, в котором рассказал о неполадках на пешеходном переходе проезжей части на ул. Московской.

Пользователь назвал светодиодный встроенный в землю светофор удобным для тех, кто любит ходить по улице, смотря в смартфон и не глядя по сторонам.

«Гуляя с семьей, я заметил, что это модная и удобная штука стала опасной. Интересно, это баг, или новый функционал, помогающий очищать генофонд и повышать внимательность у людей?» - написал он.

Как видно на фотографиях, одновременно горит зеленый свет для пешеходов и водителей.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство готовит официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».