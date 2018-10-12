Пензенец выскочил на дорогу и затопал ногами из-за проехавших мимо маршруток

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12 октября 2018, 14:12Общество
В Пензе в соцсети появилось очередной ролик странного поведения пешехода на дороге. Молодой человек, судя по видео, неординарным способом пытался остановить маршрутки.
Общественный транспорт проезжал мимо парня, потому что тот тормозил его не у остановки, а чуть дальше. Разозлившись, он выскочил на дорогу и стал топать ногами.
Напомним, ранее пензенец разметил ролик, на котором юноша на ул. Кирова шел по дороге и бросался на проезжавшие мимо авто. Горожане отметили, что такие инциденты могу закончиться трагедией и рекомендовали очевидцам вызывать полицию.
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