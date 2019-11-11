Пензенец выпроводил из квартиры непрошеных гостей и оказался в полиции

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11 ноября 2019, 13:36Происшествия
В полицию поступил звонок с сообщением о том, что у подъезда дома на улице Чаадаева в Пензе лежит мужчина с травмой головы. На место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
От жильцов дома правоохранители узнали, что конфликт произошел в одной из квартир. Ее хозяйка, как это частенько бывало и прежде, пригласила в гости двоих мужчин. Неожиданно домой вернулся ее 28-летний сын, который оказался не рад их посиделкам.
Он попросил пьяных мужчин покинуть дом, однако те отказались добровольно сделать это, после чего были выпровожены силой. Один из них и оказался с травмированной головой у подъезда. Ему вызвали скорую медицинскую помощь, бригада забрала мужчину в больницу.
«Для дальнейшего разбирательства 28-летний гражданин был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Рассказавшие историю соседи отметили, что поведение женщины давно доставляет им дискомфорт, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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