Пензенец выпроводил из квартиры непрошеных гостей и оказался в полиции

В полицию поступил звонок с сообщением о том, что у подъезда дома на улице Чаадаева в Пензе лежит мужчина с травмой головы. На место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

От жильцов дома правоохранители узнали, что конфликт произошел в одной из квартир. Ее хозяйка, как это частенько бывало и прежде, пригласила в гости двоих мужчин. Неожиданно домой вернулся ее 28-летний сын, который оказался не рад их посиделкам.

Он попросил пьяных мужчин покинуть дом, однако те отказались добровольно сделать это, после чего были выпровожены силой. Один из них и оказался с травмированной головой у подъезда. Ему вызвали скорую медицинскую помощь, бригада забрала мужчину в больницу.

«Для дальнейшего разбирательства 28-летний гражданин был передан сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Рассказавшие историю соседи отметили, что поведение женщины давно доставляет им дискомфорт, пишет ИА «Пенза-Пресс».