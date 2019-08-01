01 августа 2019, 10:01Общество

Пензенец выплатил долги по алиментам после покупки квартиры

Судебные приставы Железнодорожного районного отдела города Пензы добились погашения долга по алиментам спустя 10 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, долг в 123 тысячи рублей, накопленный еще до достижения ребенком совершеннолетия, нельзя было погасить ранее, потому что мужчина не желал работать. Ограничение на выезд за пределы страны его также мало смущало, как и применение полномочий административной юрисдикции.

Однако, в очередной раз обновив запрос в Росреестр, судебный пристав обнаружил, что должник зарегистрировал на себя квартиру. Было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении данного объекта недвижимого имущества.

В результате спустя 10 лет деньги нашлись, и мужчина погасил долг в полном объеме, а также выплатил исполнительский сбор - более 13 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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