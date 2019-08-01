Пензенец выплатил долги по алиментам после покупки квартиры

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 августа 2019, 10:01Общество
Судебные приставы Железнодорожного районного отдела города Пензы добились погашения долга по алиментам спустя 10 лет.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, долг в 123 тысячи рублей, накопленный еще до достижения ребенком совершеннолетия, нельзя было погасить ранее, потому что мужчина не желал работать. Ограничение на выезд за пределы страны его также мало смущало, как и применение полномочий административной юрисдикции.
Однако, в очередной раз обновив запрос в Росреестр, судебный пристав обнаружил, что должник зарегистрировал на себя квартиру. Было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении данного объекта недвижимого имущества.
В результате спустя 10 лет деньги нашлись, и мужчина погасил долг в полном объеме, а также выплатил исполнительский сбор - более 13 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
01 августа 2019, 13:36В Пензе ищут дом котенку, которого едва не усыпили
01 августа 2019, 13:04Пензенские молодые парламентарии помогли многодетной семье
01 августа 2019, 12:34Пензенский боксер стал призером чемпионата Вооруженных сил
01 августа 2019, 12:03Юные пензенские туристы вернулись с Центрального Кавказа
01 августа 2019, 11:33Пензенских водителей предупреждают об опасности на пр. Победы
01 августа 2019, 11:02Пензенец ищет хозяина потерявшегося пса
01 августа 2019, 10:32Кузнечанка возмущена горами мусора по дороге в Злобинку
01 августа 2019, 10:01Пензенец выплатил долги по алиментам после покупки квартиры