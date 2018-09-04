04 сентября 2018, 10:33Общество

Пензенец выложил в Сеть видео с несущимся «камикадзе»

Житель Пензы в соцсети разместил ролик с несущимся по встречной полосе автомобилем.

Судя по ролику, скорость авто развило приличную. За такую езду автор видео назвал его «камикадзе».

Напомним, ранее в Сети появилось обращение от пензенца, который призвал горожан соблюдать Правила дорожного движения на дорогах, так как от этого зависит жизнь пассажиров, пешеходов и других водителей.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скринот https://vk.com/avtohampenza

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