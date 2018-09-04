Пензенец выложил в Сеть видео с несущимся «камикадзе»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 сентября 2018, 10:33Общество
Житель Пензы в соцсети разместил ролик с несущимся по встречной полосе автомобилем.
Судя по ролику, скорость авто развило приличную. За такую езду автор видео назвал его «камикадзе».
Напомним, ранее в Сети появилось обращение от пензенца, который призвал горожан соблюдать Правила дорожного движения на дорогах, так как от этого зависит жизнь пассажиров, пешеходов и других водителей.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 сентября 2018, 16:04В Пензе скончался почетный полиграфист Виталий Егоров
04 сентября 2018, 15:34Уроженец Наровчатского района обвиняется в убийстве 22-летнего племянника
04 сентября 2018, 15:04Пензу планируют очистить от свалок и озеленить
04 сентября 2018, 14:34Студентов ПГУ будут готовить для игровых студий Mail.Ru Group
04 сентября 2018, 14:03Появился график встреч медработников с пензенцами во дворах
04 сентября 2018, 13:33Пензенские скотоводы поедут перенимать передовой опыт в Орловскую область
04 сентября 2018, 13:02В Пензе почтили память погибших от рук террористов
04 сентября 2018, 12:36В Пензе следователь полиции присвоил себе миллион из изъятых денег