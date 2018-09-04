Пензенец выложил в Сеть видео с несущимся «камикадзе»

Житель Пензы в соцсети разместил ролик с несущимся по встречной полосе автомобилем.

Судя по ролику, скорость авто развило приличную. За такую езду автор видео назвал его «камикадзе».

Напомним, ранее в Сети появилось обращение от пензенца, который призвал горожан соблюдать Правила дорожного движения на дорогах, так как от этого зависит жизнь пассажиров, пешеходов и других водителей.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».