Пензенец выложил в Сеть пение королевы пчел

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20 июля 2018, 13:04Общество
Житель Пензы опубликовал в Сети видео, на котором матки пчел вызывают друг друга на бой.
Пчеловод выложил запись на своей странице в Facebook.
«Как вы знаете, у пчел в семье - только одна королева (матка), именно она откладывает яйца, из которых появляются рабочие пчелы, трутни и, в случае надобности, молодые королевы. Матка не терпит конкуренции и, если в улье появится еще одна королева, то они вступают в смертельный поединок.
Матка, откладывающая в гнезде яйца, петь не может, так как ее воздушные мешки сдавлены увеличенными яичниками. Она может издавать звук только тогда, когда они распрямлены. При подготовке семьи к роению у пчелы резко уменьшается, а затем и вовсе прекращается яйцекладка. В таком случае ее яичники уменьшаются, воздушные мешки распрямляются, и она становится способной издавать звуки, которые охарактеризовали как пение маток.
У неплодных молодых маток воздушные мешки распрямлены, и они тоже умеют петь. Этими звуками они вызывают друг друга на поединок. У маток в семье пчел после поединка должна остаться только одна самая сильная или хитрая.
На видео видно, как молодые матки, которые находятся в клеточках, начали петь и вызывать друг друга на бой. А так как они находятся взаперти, бою не бывать, а вот петь можно сколько угодно», - рассказал пензенец.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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