Пензенец выложил в Сеть пение королевы пчел

Пчеловод выложил запись на своей странице в Facebook.

«Как вы знаете, у пчел в семье - только одна королева (матка), именно она откладывает яйца, из которых появляются рабочие пчелы, трутни и, в случае надобности, молодые королевы. Матка не терпит конкуренции и, если в улье появится еще одна королева, то они вступают в смертельный поединок.

Матка, откладывающая в гнезде яйца, петь не может, так как ее воздушные мешки сдавлены увеличенными яичниками. Она может издавать звук только тогда, когда они распрямлены. При подготовке семьи к роению у пчелы резко уменьшается, а затем и вовсе прекращается яйцекладка. В таком случае ее яичники уменьшаются, воздушные мешки распрямляются, и она становится способной издавать звуки, которые охарактеризовали как пение маток.

У неплодных молодых маток воздушные мешки распрямлены, и они тоже умеют петь. Этими звуками они вызывают друг друга на поединок. У маток в семье пчел после поединка должна остаться только одна самая сильная или хитрая.

На видео видно, как молодые матки, которые находятся в клеточках, начали петь и вызывать друг друга на бой. А так как они находятся взаперти, бою не бывать, а вот петь можно сколько угодно», - рассказал пензенец.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».