25 января 2017, 17:04Криминал Пензенец выхватил у пенсионера пакет с 76 тыс. рублей Сложное материальное положение заставило пойти на преступление. 36-летний житель Пензы на улице ограбил пенсионера. Сотрудники полиции раскрыли преступление по горячим следам.

Можно ли без происшествий преодолеть расстояние из пункта А в пункт Б с крупной суммой денег? Как оказалось, не всегда. Мужчине-кассиру надо было пройти всего 500 метров, чтобы отнести выручку из магазина в офис. Когда он попытался сделать это, к нему сзади подбежал неизвестный и выхватил пакет с деньгами.

«Я дернулся, поскользнулся. Развернулся когда, этот человек уже убегал от меня. Я ему кричу: «Стой! Стой!». Он на мои просьбы не реагировал», - рассказал потерпевший Георгий Наумов.



У потерпевшего было похищено 76 тысяч рублей. Мужчина позвонил в полицию. На место происшествия выехали оперативники. Кассир не запомнил примет грабителя. К тому же, на улице уже было темно.

Тем не менее, сотрудникам полиции удалось раскрыть преступление по горячим следам.



«При проведении оперативно-следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, причастного к совершению данного преступления. Им оказался 36-летний житель г. Пензы. Со слов мужчины, преступление он совершил из-за трудного материального положения», - сообщила начальник отдела дознания отдела полиции N2 УМВД России по г. Пензе Ирина кудимова.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 Уголовного кодекса «Грабеж». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Криминал

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