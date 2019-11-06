Пензенец встревожен ситуацией с безопасностью городских школ

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06 ноября 2019, 09:32Общество
Житель города обратился в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» с просьбой ответить на ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности в образовательных учреждениях.
«В Пензе насчитывается всего 81 школа, если не ошибаюсь. Скажите:
1) Сколько процентов школ оборудованы тревожными кнопками?
2) Сколько процентов школ оборудованы системой видеонаблюдения и охранного телевидения?
3) Сколько процентов школ имеют системы охранной сигнализации?
4) Сколько процентов школ имеют системы оповещения и управления эвакуацией людей в чрезвычайной ситуации?
5) Сколько денег в городском бюджете выделено на охрану школ в 2019г и сколько заложено в бюджете 2020г?» - написал пензенец.
Информагентство направило вопросы горожанина в мэрию.
Напомним, жители региона могут писать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте информагентства. По всем обращениям «Пенза-Пресс» направляет запросы в ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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