Пензенец возмущен сплошной линией разметки во дворах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 июня 2017, 15:36Общество
Житель Пензы, написавший жалобу на большое количество участков на дорогах города с запретом поворотов налево, возмутился также сплошной линией разметки во дворах.
«В Пензе по необъяснимым причинам исчезает прерывистая разметка. Даже в частном секторе «рисуют» новую разметку — сплошную, что создает очень большие проблемы, так как невозможно напрямую проехать к дому.
Хотя при двухполосной ширине дороги данная разметка вроде как является нарушением ГОСТа. Причем в «богатых» районах города (например, на Бугровке) все ГОСТы соблюдаются, при заездах в дома разметка становится прерывистой, чтобы владелец мог беспрепятственно и без нарушений проехать.
Видимо, Веселовка к таким районам не относится, потому что в настоящее время практически на протяжении всей ул. Мереняшева нанесена новая сплошная разметка, которая прерывается только на крупных перекрестках (с ул. Чебышева, с 1-ым Симферопольским проездом). Данная дорога является двухполосной, не имеет «заездных карманов» для общественного транспорта и при последнем ремонте она была явно заужена (местами сохранено старое покрытие дороги).
Очень хотелось бы получить ответ в виде действий по исправлению нарушений ГОСТа», - написал он в «Жалобную книгу».
Обращение направлено в администрацию Пензы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
07 июня 2017, 19:48Медики прокомментировали 3 место пензенцев в рейтинге по ожирению
07 июня 2017, 19:33Пензячка пожаловалась на вырубку деревьев на Западной поляне
07 июня 2017, 19:20В Пензе дети украсили рисунками территорию реабилитационного центра
07 июня 2017, 19:14В Бессоновском районе трудные подростки сдали нормы ГТО
07 июня 2017, 19:03В Пензе 7 июня сдали ЕГЭ по физике и литературе
07 июня 2017, 17:51В Пензе обсудили подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую
07 июня 2017, 17:49В Пензе открылась выставка ретро-автомобилей
07 июня 2017, 17:41За поджог мальчика в Каменке никто не понесет уголовную ответственность